Modèles de CV pour Writer de LibreOffice

Rédactrice, j’ai écrit plusieurs livres et collaboré avec des éditeurs et des médias. Formatrice, je forme sur les techniques de rédaction, en bureautique et sur internet. Consultante et coach, je vous accompagne dans vos vies numériques. Conceptrice de modèles de documents de toute sorte, je vous facilite la vie.

Des chevaux de bataille : l’accessibilité parce que tout le monde ne lit pas avec ses yeux, que je suis une lectrice invétérée et que l’écriture numérique rend l’écrit accessible à tout le monde. Le logiciel libre parce que c’est une forme de liberté et une garantie de pérennité.

Des prestations : conférences, conception de modèle, conseil, formations, rédaction.

Une spécialité : l’écriture numérique, c’est-à-dire l’art et la manière d’utiliser les outils d’écritures électroniques pour concevoir, organiser et gérer des documents à archiver où à faire évoluer.